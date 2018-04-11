На вал санкционных товаров пожаловалась начальник Псковской таможни

14:13, 11 апреля 2018, ПАИ

На вал санкционных товаров пожаловалась начальник Псковской таможни Светлана Степанова. Об этом с заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое 11 апреля проводит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Светлана Степанова напомнила, что специальная мобильная группа таможенных органов совместно с другими ведомства в 2017 году сумела провести досмотр 44 тысяч транспортных средств, которые собирались пересечь границу Псковской области. В результате изъяты порядка 3 тыс. 600 тонн товаров. С 1 января мобильная группа провела осмотры более 16 тысяч 289 тысяч.

При этом выявлены противоправные схемы в виде ввоза санкционных продуктов с поддельными документами под видом других товаров. По совам Светланы Степановой, у таможни есть даже специальная «библиотека правонарушений», в которую заносятся отчёты по всем выявленным нарушениям.

Начальник таможни также рассказала про видеокомплекс, который помогает в поиске транспортных средств с санкционными продуктами. Такой опыт, в частности, есть у Смоленской таможни.

Светлана Степанова попросила врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова провести такую работу в регионе. «У нас большой объем транспортных средств, невозможно всё осмотреть. Я знаю, что система «Безопасный город» у нас работает. Прошу что-то подобное наладить в нашем ведомстве», - обратилась она к главе региона и попросила Михаила Ведерникова взять на личный контроль координацию всех необходимых действий.