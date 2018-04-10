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Экономика

Михаил Ведерников предложил Псковской таможне и Управлению Россельхознадзора подготовить идеи по улучшению взаимодействия

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил Псковской таможне и Управлению Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям подготовить идеи, которые помогут улучшить взаимодействие ведомств. На разработку предложений руководитель региона отвёл 10 дней, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 11 апреля.

В своём выступлении представитель Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям отметил, что контроль за перемещением ветеринарной и фитосанитарной продукции ведётся, но требуется усилить взаимодействие с таможней, также в планах – наладить работу с  Роспотребнадзором.

Кроме того, сотрудник Россельхознадзора предложил увеличить число рейдов на внутреннем рынке. По его словам, через Смоленск и Брянск поступает большое количество белковой продукции.

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