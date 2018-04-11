Михаил Ведерников предложил сделать открытым доступ к списку магазинов-нарушителей

15:03, 11 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил сделать открытым доступ к списку магазинов, которые в нарушение законодательства продают сигареты подросткам. Такую инициативу он озвучил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Исполнительный директор общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская рассказала, что их организация регулярно проводит проверки в небольших торговых точках, торгующих табаком. В частности, таким образом, удалось выявить магазина на улице Яна Фабрициуса, 5А, где подросткам продавали белорусские сигареты. Представители таможни, подчёркивая масштабность проблемы, уточнили, что на границе Псковской области задержаны порядка 256 тысяч пачек сигарет белорусского производства.

«Мы хотим, чтобы все объединились, и мы, наконец, смогли решить эту проблему. Наша организация готова всячески помогать. Хотелось бы, чтобы информация о торговых точках, которые мы выявляем, была отработана Роспотребнадзором и другими ведомствами», - подчеркнула Анна Сорочинская.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли возможность у Роспотребнадзора оперативно с помощью электронных ресурсов узнавать о торговых точках, которые требуют проверки, после работы общественников. Главу региона заверили, что такая возможность имеется. Тогда Михаил Ведерников попросил проводить эту работу тщательнее и активнее популяризировать результаты.