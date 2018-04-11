Программу по защите прав потребителей планируется разработать в Псковской области

15:13, 11 апреля 2018, ПАИ

Программу по защите прав потребителей планируется разработать в Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук рассказал, что за нарушения требований к маркировке предусмотрена административная ответственность. Так, в регионе выявлены изделия из натурального меха без контрольных знаков. По итогам проверок составлены 8 протоколов по факту административного правонарушения по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки), 6 из них направлены в суд. По двум протоколам вынесены штрафы, конфискованы 516 меховых изделий.

Главный санитарный врач Псковской области отметил, что общественные движения по защите прав потребителей в регионе развиты слабо, здесь отсутствует соответствующая региональная программа. В связи с этим Управление Роспотребнадзора предложило принять разработку программы по защите прав потребителей. В ведомстве имеются методические рекомендации, они были направлены в администрацию Псковской области. Александра Нестерук пояснил, что эта программа, направленная на защиту прав потребителей, четырёхуровневая.

Михаил Ведерников уточнил, идет ли речь о нормативно-правовой базе. Александр Нестерук ответил утвердительно и добавил, что техническая тоже не помешала бы.

Руководитель региона поручил внести всё озвученное в итоговый протокол заседания.