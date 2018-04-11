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Общество

Память узников концлагерей почтили псковичи в сквере павших борцов

Сегодня, 11 апреля, в Пскове в Сквере павших борцов состоялся митинг памяти узников фашистских лагерей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в митинге приняли участие бывшие малолетние узники концлагерей, представители общественных организаций, учащиеся политехнического колледжа, воспитанники центра «Патриот».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко выразил благодарность тем, кто отдал жизнь, чтобы современное поколение жило под мирным небом.

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев обратился к присутствующим с напутствием не забывать тех, кто прошел немецкие застенки, и отстоял родину в самой жестокой и кровопролитной войне в нашей истории. Он подчеркнул, что те люди, которых не сломили в фашистских концлагерях, и сегодня сохранили интерес к жизни, воспитали прекрасных детей и внуков, участвуют в городских общественно-политических мероприятиях, подавая подрастающему поколению пример беззаветной преданности и любви к родине.

К собравшимся также обратилась Раиса Кузина, председатель общественной организации «Несовершеннолетние узники концентрационных лагерей». Она напомнила, что в Псковской области сейчас насчитывается 6144, а в Пскове - 2455 узников немецких лагерей. И с каждым годом их становится все меньше. По ее словам, из более чем 106 тысяч псковичей, вывезенных в лагеря, более 13 тысяч были детьми.

Обращаясь к сегодняшней молодежи, Раиса Кузина призвала их гордиться родиной и стать ее настоящими патриотами.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к мемориалу в память малолетних узников, погибших в немецких концлагерях.

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