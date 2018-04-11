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Общество

Виктор Мусатов: В псковских лесах снижается количество незаконных рубок

В лесах снижается количество незаконных рубок, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей природной среды Виктор Мусатов на  заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 11 апреля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2016 году зафиксированы 166 случаев, в 2017-м - 130. «Мы выявляем порядка 3 тысяч кубометров вырубки. Этот показатель сложно снижать еще с советских времен», - отметил Виктор Мусатов.

Начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов рассказал, что в регионе проводится большая работа по определению земель, принадлежащих лесному хозяйству.

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