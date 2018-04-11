Благодатный огонь из храма в Иерусалиме принесён в Свято-Вознесенский собор Великих Лук

16:07, 11 апреля 2018, ПАИ

10 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил соборное богослужение в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Великих Луках. Перед началом богослужения в собор был принесен благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Песнопения Литургии исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки, регент Ольга Смольченкова.

На литургии за усердные труды во благо церкви ряд клириков Великолукской епархии по представлению епископа Сергия были удостоены патриарших наград. Так, протоиерей Иоанн Ильницкий получил права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до Херувимской песни; иерей Виталий Николаев - права ношения палицы; иерей Павел Анисимов - права ношения палицы. Иереи Вадим Яковлев и Анатолий Слободчиков были награждены правящим архиереем Великолукской епархии правом ношения набедренника.

Во время божественной литургии епископ Сергий совершил иерейскую хиротонию диакона Андрея Гаврилова.

По окончании богослужения архипастырь возглавил крестный ход вокруг храма, поздравил всех участников праздничной литургии с праздником Пасхи и преподал святительское благословение.

Владыка Сергий поблагодарил пришедших помолиться великолучан и призвал верующих всем сердцем радоваться Светлому Христову Воскресению.

Отметим, первые семь дней празднования Святой Пасхи до Недели Фоминой называют Светлой седмицей. Каждый день после литургии совершается праздничный крестный ход, в продолжение всей седмицы ежедневно разрешается совершать колокольный звон. Богослужения на Светлой седмице совершаются при открытых царских вратах в знак того, что Господь Своим Воскресением отверз верующим двери рая. Врата остаются открытыми и после богослужения, начиная с первого дня Пасхи, во всю Седмицу и закрываются только в субботу.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней, ровно столько, сколько Иисус Христос являлся своим ученикам после Воскресения. На сороковой день он вознесся к Богу. Весь пасхальный период до праздника Вознесения Господня православные приветствуют друг друга словами приветствием «Христос Воскресе!» и отвечают «Воистину Воскресе!»