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Культура

Как растить хлеб с помощью песен узнают псковичи 12 апреля

12 апреля в 18:00 в Пскове в библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67) состоится встреча «Волочилися волочебники» . Беседа и концерт пройдут в рамках совместного проекта Псковской областной универсальной научной библиотеки и библиотеки храма Александра Невского «Сохраняя народные традиции», сообщили Псковскому агентству информации организаторы. 

В программе прозвучат традиционные христославные (пасхальные) песни, веснянки, духовные стихи в исполнении фольклорного ансамбля «Коляда». На концерте зрители узнают, как в старину закликали весну, как волочебные песни помогали растить хлеб, зачем и какие песни пелись в пост, почему эти песни так называются, чем они отличаются друг от друга, когда и зачем их пели.

Концерт пасхальных песен предварит лекция музыковеда Ирины Сидяковой о том, как раньше праздновали Пасху. А выставка литературы, подготовленная сотрудниками отдела литературы по культуре и искусству областной библиотеки, познакомит с изданиями о народном музыкальном творчестве. На выставке будут представлены журналы «Народное творчество», «Живая старина», книжные и нотные издания «Традиционная музыка русского Поозерья», «Песни Псковской земли», «Традиционная народная культура Псковской области», «Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие. ХVIII-ХХI век», «Народная традиционная культура Псковской области», «Русское народное музыкальное творчество».

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