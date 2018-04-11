Находящегося в федеральном розыске молдованина задержали пограничники в Себежском районе

16:22, 11 апреля 2018, ПАИ

В Себежском районе в международном автомобильном пункте пропуска Бурачки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали молдованина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

55-летний мужчина намеревался пешком пересечь государственную границу, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Свердловской области за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

После проведения необходимых проверочных мероприятий задержанный в установленном порядке был передан сотрудникам полиции.