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Общество

Находящегося в федеральном розыске молдованина задержали пограничники в Себежском районе

В Себежском районе в международном автомобильном пункте пропуска Бурачки сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали молдованина, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

55-летний мужчина намеревался пешком пересечь государственную границу, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск правоохранительными органами Свердловской области за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

После проведения необходимых проверочных мероприятий задержанный в установленном порядке был передан сотрудникам полиции.

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