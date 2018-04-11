0
14:41
Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018
15:45
В кинозале Пыталовского дома культуры появится современное оборудование
14:48
На пост директора Псковского музея претендуют два кандидата, победителя конкурса определят к 16 апреля
10:55
Благодаря поддержке Михаила Ведерникова Велейский дом культуры возобновил работу
12:54
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09:21
Юные псковские танцоры выступили на одной сцене с артистами «Имперского русского балета»
20:05
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
Еще новости
Культура

Фильм-воспоминание из Псковской области претендует на победу в конкурсе «Музейный гик»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в четвёртом сезоне интернет-фестиваля музейного
мультимедиа «Музейный гик», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Кадр из фильма «…В разны годы...». Валентин Курбатов. Воспоминания о Хранителе»

В этом году сотрудники музея представили на конкурс документальный фильм «…В разны годы...». Валентин Курбатов. Воспоминания о Хранителе» (2016, режиссёр-оператор Николай Алексеев и ассистент режиссёра Денис Виноградов). Это своего рода видео-эссе о первом послевоенном директора «пушкинского уголка», легендарном музейщике С. С. Гейченко.

Собеседница агентства уточнила, что зрительское голосование, с учётом которого присуждается Гран-при фестиваля, уже открыто на официальной странице творческого конкурса. За псковский фильм можно проголосовать здесь. Интернет-голосование, в котором может принять участие каждый пользователь сети, продлится до 10 мая.

Добавим, что в нынешнем году на конкурс «Музейный гик» было подано 96 заявок от больших и малых музеев России, а также из Белоруссии и Болгарии. 

Победителей объявят в дни проведения XX Международного фестиваля музеев «Интермузей-2018».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018
11 апреля 2018
Развивать хореографическое искусство в Псковской области планирует Ирина Казимир в рамках проекта #Команда2018
В кинозале Пыталовского дома культуры появится современное оборудование
10 апреля 2018
В кинозале Пыталовского дома культуры появится современное оборудование
На пост директора Псковского музея претендуют два кандидата, победителя конкурса определят к 16 апреля
10 апреля 2018
На пост директора Псковского музея претендуют два кандидата, победителя конкурса определят к 16 апреля 16
Благодаря поддержке Михаила Ведерникова Велейский дом культуры возобновил работу
10 апреля 2018
Благодаря поддержке Михаила Ведерникова Велейский дом культуры возобновил работу
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО)
09 апреля 2018
Хореограф «Имперского Русского Балета» провел мастер-класс в Пскове (ВИДЕО) 1
Юные псковские танцоры выступили на одной сцене с артистами «Имперского русского балета»
09 апреля 2018
Юные псковские танцоры выступили на одной сцене с артистами «Имперского русского балета»
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу
08 апреля 2018
Балетмейстер Гедиминас Таранда будет курировать псковскую балетную школу 2
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем
08 апреля 2018
Михаил Ведерников о Гедиминасе Таранде: Мы несколько лет дружим и сотрудничаем 4

Идет загрузка...