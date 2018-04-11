Фильм-воспоминание из Псковской области претендует на победу в конкурсе «Музейный гик»

16:30, 11 апреля 2018, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» принимает участие в четвёртом сезоне интернет-фестиваля музейного

мультимедиа «Музейный гик», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В этом году сотрудники музея представили на конкурс документальный фильм «…В разны годы...». Валентин Курбатов. Воспоминания о Хранителе» (2016, режиссёр-оператор Николай Алексеев и ассистент режиссёра Денис Виноградов). Это своего рода видео-эссе о первом послевоенном директора «пушкинского уголка», легендарном музейщике С. С. Гейченко.

Собеседница агентства уточнила, что зрительское голосование, с учётом которого присуждается Гран-при фестиваля, уже открыто на официальной странице творческого конкурса. За псковский фильм можно проголосовать здесь. Интернет-голосование, в котором может принять участие каждый пользователь сети, продлится до 10 мая.

Добавим, что в нынешнем году на конкурс «Музейный гик» было подано 96 заявок от больших и малых музеев России, а также из Белоруссии и Болгарии.

Победителей объявят в дни проведения XX Международного фестиваля музеев «Интермузей-2018».