Конкурс социальной рекламы объявил Полистовский заповедник

17:40, 11 апреля 2018, ПАИ

Полистовский заповедник приглашает школьников принять участие в конкурсе социальной рекламы «Экология глазами детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Конкурс проводится в двух номинациях: агитационный плакат «Протяни руку природе» и видеоролик «Зелёный объектив». К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет – ученики общеобразовательных школ, а также учреждений дополнительного образования (кружки, клубы, школы искусств).

Агитационные плакаты и видеоролики должны быть выполнены детьми самостоятельно и содержать пропаганду охраны окружающей среды. С требованиями к работам можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Работы на конкурс принимаются с 10 апреля по 20 мая, результаты будут размещены на сайте Полистовского заповедника не позднее 5 июня. Контактное лицо – Светлана Никитина, nikitina.polistoosstk@gmaail.ooa.