Обучающий семинар для федеральных общественных наблюдателей пройдет в Пскове 18-19 апреля

17:52, 11 апреля 2018, ПАИ

С 18 по 19 апреля в Псковском государственном университете состоится обучающий семинар для желающих стать федеральным общественным наблюдателем, участвующим в мониторинге основного и дополнительного периода Государственной итоговой аттестации в 2018 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Целью семинара является отбор и подготовка общественных наблюдателей для обеспечения качественного и объективного мониторинга государственной итоговой аттестации в 2018 году. В рамках семинара участники узнают о нормативном регулировании проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, познакомятся с организацией и проведением экзаменов в пунктах проведения экзамена, с работой Федеральных общественных наблюдателей для проведения мониторинга государственной итоговой аттестации.

Более подробную информацию можно получить у регионального координатора Корпуса общественных наблюдателей Псковской области – Андрея Краснослабодцева по телефону 8-953-246-88-85, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».