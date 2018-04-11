Взрывоопасные предметы обезврежены в Пскове и деревне Ершово

16:45, 11 апреля 2018, ПАИ

11 апреля в 8:30 в Пскове в Крестах обезврежена 50-миллиметровая минометная мина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по заявке полиции на место выезжала группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города.

В 12:00 сапёры проводили обезвреживание взрывоопасного предмета в Псковском районе в деревне Ершово. Во время проведения садовых работ на земельном участке был обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 152 мм.