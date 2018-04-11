10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ

16:59, 11 апреля 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 10 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Владимир Константинов (Крым). Последнее место занимает председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл Юрий Минаков.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 тысяч 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг основан на «Медиаиндексе» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение индекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.