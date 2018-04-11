Псковской школе №17 предлагается присвоить имя братьев Молотковых, а школе №13 – авиационного полка

18:06, 11 апреля 2018, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе» поддержали инициативу учеников, педагогического коллектива, родителей о присвоении средней общеобразовательной школе №17 Пскова имени братьев Молотковых. Также общественники поддержали предложение о присвоении псковской средней общеобразовательной школе №13 имени 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Общественники направили обращения главе администрации Пскова и руководителю государственного управления образования Псковской области с просьбой оказать содействие и реализовать данную инициативу до 1 сентября текущего года.

«Основная задача проекта Народного фронта «Имя героя – школе» – формирование у молодежи чувства патриотизма, интереса к изучению истории родного края, своей малой родины, а также высоких моральных ориентиров на основе поступков конкретных людей. В проект вовлекаются как герои Великой Отечественной войны, так и их достойные потомки – наши современники», – пояснил активист регионального отделения ОНФ Михаил Семенков.

В псковской школе №17 хранят память о подвиге братьев Молотковых. «В годы Великой Отечественной войны в борьбу с оккупантами Пскова включались юные жители города. В их числе – школьники братья Молотковы. Анатолию было 17 лет, Валерию – 14. Почти два года они вели против неприятельских войск диверсионную деятельность: портили узлы связи, автомашины, расклеивали листовки. 15 мая 1943 года Молотковых выследили. В квартире был произведен обыск, нашли оружие, взрывчатку, радиоприемник. Почти месяц после ареста оккупанты пытали братьев, а потом расстреляли. Захоронены братья Молотковы на территории микрорайона, где находится школа №17», - рассказали в ОНФ.

В псковской школе №13, которая расположена у военного городка в микрорайоне Кресты, обучаются дети военнослужащих 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, дислоцирующегося с 1948 года в Пскове на аэродроме Кресты. Полк был создан 1 июня 1944 года. Первую ночную бомбардировку Берлина летчики полка совершили в апреле 1945 года. Полк участвовал во многих операциях в горячих точках страны и мира (Куба, Сирия, Египет, ОАР, Венгрия, Чехословакия, Сербия, Афганистан, Чечня и другие). На протяжении длительного времени полк выполняет боевые задачи в мирное время.