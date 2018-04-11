Великолучанин предстанет перед судом за кражи из автомобилей

17:05, 11 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело, связанное с кражами из транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в январе текущего года во дворе дома на улице Ботвина неизвестный путем подбора ключа проник в автомобили «Лада» и «Ауди». Из машин были похищены автомагнитола, видеорегистратор, набор ключей, два мобильных телефона и колеса в сборе. Ущерб для владельцев составил более семнадцати тысяч рублей. А в конце февраля в этом же дворе злоумышленник пытался похитить с трех автомашин колеса в сборе.

Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки. Им оказался безработный, ранее судимый 34-летний житель Великолукского района. Выяснилось, что он передвигался на автомобиле «Хонда». Часть похищенного имущества изъята.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование завершено. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в городской суд.