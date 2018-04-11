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Общество

Фотосессию и возможность стать лицом обложки журнала «Алые паруса» получит победитель фотоконкурса для выпускников

Редакция газеты «Псковская правда» проводит набор участников конкурса, где главным призом станет попадание на обложку выпускного журнала «Алые паруса», который традиционно выходит накануне последнего звонка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции.

«Это уникальная газета создана специально, чтобы запечатлеть и сохранить неповторимые кадры – окончание школьной и начало совсем новой, взрослой жизни», - отметили в редакции.

Для того чтобы попасть в журнал, выпускникам необходимо прислать фото на электронную почту «Псковской правды» pskovpp@yandex.ru до 27 апреля. Отмечается, что традиционно обложку «Алых парусов» украшают выпускники, победившие в фотоконкурсе. В этом году конкурс проходит в официальной группе газеты в «ВКонтакте». Прием заявок завершится 19 апреля.

Голосование лайками будет проходить в специально созданном альбоме. Ссылка на него будет опубликована до 20 апреля. Подведение итогов состоится 27 апреля в 12:00.

«Участнику, набравшему максимальное количество сердечек, достанется главный приз — фотосессия в подарок. Кроме того, он станет лицом известного ежегодного проекта «Алые паруса», в котором будут размещены фотографии всех выпускников региона 2018 года», - отметили в редакции.

Напомним, что в прошлом году обложку журнала украсила одиннадцатиклассница псковской школы № 2 Полина Стойлик.

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