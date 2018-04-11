На 43 псковских памятниках ведутся ремонтно-реставрационные работы за 51 миллион рублей

17:57, 11 апреля 2018, ПАИ

В настоящее время в Псковской области проводятся работы по сохранению 43 объектов культурного наследия, в том числе 11 памятников федерального и 32 регионального значения. Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете региона по охране объектов культурного наследия, общий объем финансирования проведения работ на псковских памятниках в этом году составляет 51 млн 388,9 тысяч рублей.

В соответствии с Планом организационно-финансовых мероприятий на текущий год Федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России (2012–2018 годы)» за счет средств федерального бюджета проводятся ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино, в соборе Рождества Богородицы Снетогорского монастыря и Доме губернатора в Пскове, церкви Вознесения в деревне Бельское Устье Порховского района.

Осуществляется разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения в Мелетово, церкви Косьмы и Дамиана с Примостья и храме Нерукотворного Образа по улице Первомайской в Пскове, на комплексе крепостных сооружений Окольного города.

В 2018 году продолжается разработка проектной документации на проведение работ по приспособлению для современного использования Порохового погреба ансамбля Кремля.

Кроме того, в рамках региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 годы проводятся ремонтные и реставрационные работы на 15 объектах культурного наследия Пскова и Опочки, являющихся многоквартирными домами. Финансирование на сумму около 86 млн 280 тыс. рублей осуществляется за счет средств Фонда капитального ремонта Псковской области.

На текущий момент завершаются работы по капитальному ремонту крыши на трёх объектах, расположенных в Опочке. Окончание других видов работ (ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем) планируется в третьем квартале текущего года.