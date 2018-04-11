Рейд по профилактике ДТП на железнодорожных переездах планируется провести в Пскове

17:59, 11 апреля 2018, ПАИ

Проект партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» намерен организовать мероприятия по профилактике ДТП на железнодорожных переездах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, совместно с представителями ГИБДД и СМИ в Пскове планируется провести рейд по предупреждению таких аварий и беседы с автомобилистами.

С января по март 2018 года на переездах Октябрьской железной дороги произошли 8 ДТП, они зафиксированы в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской, Тверской и Псковской областях. Транспортные инциденты случились из-за грубого нарушения автомобилистами правил пересечения железнодорожных переездов.

По данным Псковской дистанции пути, в 2016 году было допущено 19 ДТП на железнодорожных переездах, в 2017-м – 25, в том числе 20 - на неохраняемых переездах, оборудованных сигнализацией. В результате пострадали 5 человек, а годом ранее – 11, двое погибли.

«Мы собираемся включиться в работу по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах и в очередной раз призвать водителей строго соблюдать правила, беречь себя, своих пассажиров и не забывать о других участниках дорожного движения. Спешка при пересечении железнодорожного переезда – это большой риск, попытка проскочить перед приближающимся железнодорожным составом может обернуться трагедией, и об этом стоит помнить», - сказал координатор партпроекта в Псковской области, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Игорь Сиротин.