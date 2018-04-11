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Общество

Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске

Государственный комитет Псковской области по культуре принял участие в 21-й международной весенней ярмарке туристских услуг «Отдых-2018», которая прошла в Минске. Псковская область была представлена на мероприятии впервые благодаря подписанной в феврале этого года «дорожной карте» по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Псковской областью и Белоруссией на ближайшие три года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В ходе ярмарки выяснилось, что многие посетители нашего стенда хорошо знают Псковскую область и часто у нас бывают, привозят группы. Кто-то помнит еще со времен СССР Псковский кремль, Изборскую крепость, Пушкинские Горы, Псково-Печерский монастырь. Они интересуются, что изменилось в области за последние годы, очень хотят приезжать сами и привозить своих детей. Логистика из РБелоруссии в Псков выстроена очень удобно. Приезжающие группы или индивидуальные туристы могут сразу же включаться в сборные туры, так как прицепной вагон из Минска прибывает в Псков с московским поездом», — рассказала первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Она также отметила, что в результате поездки был достигнут ряд договорённостей о приеме туристов из Белоруссии уже на ближайших майских праздниках в Пскове.

Международная ярмарка «Отдых-2018» традиционно отличается большим количеством профессиональных участников, нацеленных на заключение договоров и контрактов. Тем самым участие в ней имеет огромное практическое значение для продвижения туристского продукта региона и развития въездного туризма, отметили в пресс-службе.

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