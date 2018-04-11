Глава Пскова высказал замечания коммунальщикам по качеству уборки города

19:31, 11 апреля 2018, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский высказал замечания по качеству уборки города. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, сегодня, 11 апреля, он провел рабочий выезд. Контрол за уборкой областного центра коммунальными службами глава города осуществил совместно с главой администрации города Александром Братчиковым, заместителем начальника Управления городского хозяйства (УГХ) администрации города Татьяной Макаровой и заместителем начальника дорожного отдела УГХ Татьяной Алексеевой, а также членом общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексеем Кирилловым.

Особое внимание было уделено уборке скопившегося за осенне-зимний период мусора и песко-соляной смеси вдоль бордюров дорог. При составлении маршрута объезда использовалась информация из обращений псковичей, полученных из социальных сетей и с официального сайта города. Иван Цецерский обратил внимание на «ящики» из обычных досок, которыми обозначены места стоянки автомобилей, большое количество песка на остановке общественного транспорта у бордюра и остатки осенней листвы на пешеходной зоне.

Кроме того, глава Пскова пообщался с бригадиром рабочих, занимавшихся уборкой на противоположной стороне дороге. Он спросил, хватает ли им техники и персонала, а также почему город так медленно очищается. Бригадир ответил, что недостатка в рабочей силе и технике они не испытывают, стараются выкладываться на 100%.

В свою очередь заместитель начальника УГХ отметила, что уборка проводится согласно разработанному ведомством графику, но в городе достаточно большая протяженность дорог - 364 км. «Вы все графиком живете, а нужно жить для людей! Как им объяснить, почему город не убирается?» - парировал Иван Цецерский. Также он обратил внимание сотрудников администрации на разломанный рекламный бокс возле торгового центра.

Затем участники выезда направились к школе №25 по улице Западная для осмотра пешеходной дорожки до улицы Коммунальной. Там ветеран Витислав Беззуб обратил их внимание на ограждение дороги, «которое сделали, но не поддерживают в должном состоянии». Также он отметил, что от школы в сторону улицы Кузбасской Дивизии расположен только один пешеходный переход.

Александр Братчиков пояснил, что вопрос о размещении там дополнительных пешеходных переходов рассматривала городская комиссия по безопасности дорожного движения. Её члены пришли к выводу, что размещать дополнительные переходы нецелесообразно, так как это вызовет транспортный коллапс в микрорайоне в часы пик. Также он рассказал, что в отношении соседней улицы Байкова уже разработан план расширения дороги, сейчас решается вопрос о финансировании работ. С 1 мая на улице Байкова начнется ямочный ремонт, (ссылка) установлены дополнительные дорожные знаки, запрещающие парковку по обеим сторонам улицы.

Пройдя по скверу Ветеранов, глава города отметил: «Если люди стали протаптывать дорожки, то нужно это учитывать и вводить в план по благоустройству». Кроме того, он добавил, что если есть скамейка, то рядом должна располагаться урна.

Во дворе дома №31 по улице Западной ветеран Витислав Беззуб попросил представителей органов местного самоуправления помочь с благоустройством территории, возведением новой детской площадки, и, если это возможно, увеличить количество парковочных мест для машин. Однако, как пояснил Алексей Кириллов, жители домов, которым принадлежит данная дворовая территория, отказались от участия в программе «Формирование комфортной городской среды», а муниципалитет не имеет права распоряжаться данной территорией. Глава города отметил, что данный двор имеет очень большую территорию и фактически является общей территорий трех домов. «Здесь нужно найти быстрое решение, и мы договорились с администрацией города, что сразу после 9 мая сделаем все, чтобы провести общее собрание жителей для обсуждения эскиза или варианта благоустройства этого двора», - сказал Иван Цецерский.

С улицы Западной участники объезда переехали на улицу Майора Достовалова, чтобы оценить состояние дорожного полотна и качество уборки территории. Сотрудница УГХ рассказала, что указанный участок - это земли военведа: «Ранее была управляющая компания, но сейчас по факту эту дорогу никто не содержит. Мы в силу контрактных рамок не имеем права заниматься этим. Только с помощью общественных организаций то гравием подсыпаем, то траву скашиваем». Однако Александр Братчиков заявил, что уже ведётся работа по принятию этой территории на баланс муниципалитета, после чего город сможет заниматься её обслуживанием.

На пересечении улиц Индустриальной и Инженерной у дома №3 Иван Цецерский поинтересовался у представителей Главы Администрации и представителей УГХ, можно ли сделать нормальную парковку на месте неухоженной сейчас территории. Татьяна Макарова рассказала, что из-за теплотрассы, которая здесь проходит, парковку сделать нельзя, но в проекте реконструкции улицы Индустриальной предусмотрены «карманы» со стояночными местами. На реконструкцию улицы потребуется порядка 40 млн рублей.

По результатам контрольного выезда Иван Цецерский отметил: «Такие объезды мы делаем ежегодно по окончании зимнего периода. В этом году зима затянулась, и оставшаяся после неё грязь на улицах породила много нареканий, суждений и критики в социальных сетях и СМИ. Я попросил сотрудников Управления городского хозяйства, чтобы они в оперативном порядке пересмотрели график уборки города нашими подрядными организациями. Сейчас нужно бросить все силы на очистку дорог и тротуаров от грязи и песка. Кроме того, конечно, нужно сразу вести работы по покраске ограждений».

Глава города добавил, что принял решение регулярно проводить подобные выезды. Также глава города поблагодарил жителей города, которые оставили свои пожелания в социальных сетях относительно загрязненных мест в городе. «Часть из них нам удалось посетить сегодня, остальные объекты специалисты администрации города непременно посетят в ближайшее время. Кроме того, адресная программа этих мест передана в управляющие компании, территории должны быть приведены в порядок» - отметил Иван Цецерский.