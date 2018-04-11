0
18:11
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
17:39
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
16:50
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
16:48
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
15:50
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
15:47
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018
15:32
Tele2 ускорила клиентскую поддержку в Псковской области
Еще новости
Общество

Работу управляющих компаний обсудили на заседании клуба многоквартирных домов в Пскове

10 апреля в Пскове состоялось традиционное заседание клуба многоквартирных домов, в ходе которого участники рассмотрели актуальные вопросы о деятельности управляющих компаний и другие темы, касающиеся сферы коммунального хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев рассказал присутствующим о проходящем в Пскове месячнике по уборке города. Он подробно остановился на том, какую помощь собственникам многоквартирного жилого фонда готовы оказать в Управлении городского хозяйства в части предоставления инструментов и вывоза мусора.

Председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов разъяснил важные аспекты в работе с информацией в личном кабинете в ГИС ЖКХ. 

В своем выступлении директор ООО «РЦГП» Ольга Зарипова рассказала участникам клуба об изменениях в законодательстве, касающихся заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО). 

Ольга Зарипова рассказала, что законопроект предусматривает два варианта заключения прямого договора с РСО. Первый вариант заключается в следующем: собственники принимают соответствующее решение на общем собрании, второй - РСО по собственной инициативе прекращает договорные отношения с УК (при наличии подтвержденной задолженности за два месяца) и заключает автоматически со всеми жильцами многоквартирного дома договор об оплате за предоставленные ресурсы напрямую.

Руководитель городского расчетного центра пояснила некоторые особенности реализации нового законопроекта и ответила на многочисленные вопросы присутствующих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
11 апреля 2018
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
11 апреля 2018
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
11 апреля 2018
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
11 апреля 2018
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
11 апреля 2018
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм 3
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018
11 апреля 2018
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018 1
Tele2 ускорила клиентскую поддержку в Псковской области
11 апреля 2018
Tele2 ускорила клиентскую поддержку в Псковской области
Михаил Ведерников заявил о необходимости обеспечения транспортной безопасности в Псковской области во время ЧМ-2018 и Ганзейских дней
11 апреля 2018
Михаил Ведерников заявил о необходимости обеспечения транспортной безопасности в Псковской области во время ЧМ-2018 и Ганзейских дней

Идет загрузка...