Работу управляющих компаний обсудили на заседании клуба многоквартирных домов в Пскове

19:52, 11 апреля 2018, ПАИ

10 апреля в Пскове состоялось традиционное заседание клуба многоквартирных домов, в ходе которого участники рассмотрели актуальные вопросы о деятельности управляющих компаний и другие темы, касающиеся сферы коммунального хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев рассказал присутствующим о проходящем в Пскове месячнике по уборке города. Он подробно остановился на том, какую помощь собственникам многоквартирного жилого фонда готовы оказать в Управлении городского хозяйства в части предоставления инструментов и вывоза мусора.

Председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов разъяснил важные аспекты в работе с информацией в личном кабинете в ГИС ЖКХ.

В своем выступлении директор ООО «РЦГП» Ольга Зарипова рассказала участникам клуба об изменениях в законодательстве, касающихся заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

Ольга Зарипова рассказала, что законопроект предусматривает два варианта заключения прямого договора с РСО. Первый вариант заключается в следующем: собственники принимают соответствующее решение на общем собрании, второй - РСО по собственной инициативе прекращает договорные отношения с УК (при наличии подтвержденной задолженности за два месяца) и заключает автоматически со всеми жильцами многоквартирного дома договор об оплате за предоставленные ресурсы напрямую.

Руководитель городского расчетного центра пояснила некоторые особенности реализации нового законопроекта и ответила на многочисленные вопросы присутствующих.