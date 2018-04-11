39-летний житель Опочецкого района обвиняется в убийстве односельчанина, который скончался от нанесенных ножевых ран

20:10, 11 апреля 2018, ПАИ

39-летнего житель Опочецкого района обвиняется в убийстве своего односельчанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, днем 31 марта 2018 года в одной из деревень Опочецкого района между односельчанами, употребляющими алкоголь, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, вспомнив старые обиды, схватил охотничий нож и нанес множество ударов по передней и задней поверхности грудной клетки и в живот своему оппоненту.

С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован, однако позднее скончался.

Уголовное дело, изначально квалифицированное органами внутренних дел по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), принято следователями СК к своему производству и переквалифицировано на ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Предполагаемому злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.