Дмитрий Шахов: Доверие к уполномоченным по правам человека с каждым годом растёт

20:14, 11 апреля 2018, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов встретился с региональными уполномоченными по правам человека, по защите прав предпринимателей и по правам ребенка – на ближайшей сессии Дмитрию Шахову, Аркадию Мурылёву и Наталии Соколовойпредстоит выступить перед депутатами с ежегодными докладами, как того требует законодательство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Спикер сообщил, что уже успел ознакомиться с обзорами обращений, поступивших в адрес омбудсменов, и анализом соблюдения прав различных категорий граждан в регионе.

«Такая возможность есть у всех депутатов. Поэтому предлагаю на сессии сосредоточиться не на цифрах, не на чтении докладов, а на проблемах сегодняшнего дня», - обратился к уполномоченным Александр Котов. Омбудсмены согласились с таким форматом работы.

Также председатель Собрания напомнил собеседникам о решении согласительной комиссии по проекту бюджета, принятом в декабре 2017 года, в части поддержки института уполномоченных – вот уже восемь лет омбудсмены поднимают вопрос о необходимости создания аппаратов уполномоченных и всё это время осуществляют свою деятельность, имея одного оплачиваемого помощника.

«Вы помните, мы рассматривали вопрос, отразили решение в протоколе, соответствующий пункт записан в Постановлении областного Собрания. Будем надеяться, что в течение этого года какие-то предложения со стороны Администрации Псковской области по укреплению обеспечения вашей деятельности прозвучат. Может быть, это будет увеличение средств на содержание, может быть, штатные единицы. Надо будет вместе обсудить, что лучше, понимая, что особенно сильно мы не размахнёмся. Готов работать в этом направлении», - отметил Александр Котов и подчеркнул, что депутаты являются соратниками уполномоченных. «В этом случае очень важно взаимодействие», - подчеркнул спикер.

Дмитрий Шахов рассказал, что доверие к уполномоченным с каждым годом растёт и в качестве показателя выделил резкий всплеск обращений после выступлений в СМИ. «На радио выступишь – и в течение недели поступает в три раз больше писем», - сообщил уполномоченный по правам человека.

По словам Аркадия Мурылёва, в его сфере деятельности прослеживается другая тенденция – работа бизнеса в районах во многом зависит от главы. «Есть одинаковые проблемы в муниципалитетах – в докладе впервые представлена территориальная разбивка – есть особенные. И во многом ситуация зависит от взаимодействия. Видно, как ведёт себя глава на встречах, его отношение прослеживается даже в том, сам он присутствует или посылает зама. Разница чувствуется», - рассказал омбудсмен.

Наталии Соколовой даже во время встречи пришлось отвлекаться на звонки. «Боюсь что-нибудь пропустить, - извинилась уполномоченный по правам ребёнка. – У меня 116 тысяч детей. Если что-то случается, сразу узнаю. Позвонить могут и в два часа ночи». Омбудсмен обратила внимание, что здание почтамта на Октябрьской площади, в котором сейчас находятся кабинеты всех трёх уполномоченных, не доступно для маломобильных граждан и мам с колясками.

В целом омбудсмены отметили, что довольны сотрудничеством с депутатами и, в частности, поддержкой законодательных инициатив, касающихся профиля их работы.

«Жалоб от граждан на нарушение их прав законами Псковской области не поступало. Это говорит о том, что Собрание принимает законы, которые не нарушают права граждан, несмотря на непростое финансовое положение региона», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Александр Котов в свою очередь отметил, что в Собрание не поступали негативные отзывы по работе уполномоченных.

«Ни на приёмах граждан, ни в текущей деятельности. Напротив, видно, что у вас работа ведётся, что вы активно реагируете на проблемы, которые возникают в вашей сфере деятельности. Вижу вас на совещаниях, где вы не отмалчиваетесь, а высказываете свои предложения. На мой взгляд, это важно», - отметил Александр Котов, поблагодарил омбудсменов за хорошую работу в 2017 году и выразил надежду, что и дальнейшая деятельность будет не менее успешна.