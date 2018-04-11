Михаил Ведерников вручил благодарности членам оперативного штаба за работу на выборах президента России

20:48, 11 апреля 2018, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил признательность руководителям и членам оперативного штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. В среду, 11 апреля, врио главы региона принял участие в итоговом заседании штаба и вручил Благодарственные письма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

«Мы получили самый высокий показатель по явке за всю историю выборов Президента России в Псковской области. Главное, что результат легитимный, его никто не оспаривал, и на территории Псковской области не зафиксировано ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты выборов», — подчеркнул Михаил Ведерников, отметив, слаженную, конструктивную и профессиональную работу членов оперативного штаба.

За Президента России проголосовали 75% жителей региона. «Для меня это дополнительные аргументы в отстаивании позиции Псковской области на федеральном уровне. При том, что у нас не самый большой бюджет, достаточно серьезная нагрузка на социальную сферу жители Псковской области проявили сплоченность, мобилизовались и выразили поддержку к нашему Президенту», — сказал врио Главы региона.

Оперативный штаб по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов президента РФ работал в регионе почти три месяца. Его члены обеспечивали общественную безопасность граждан, антитеррористическую и пожарную безопасность помещений для голосования, их бесперебойное тепло- и энергоснабжение. Также они оказывали содействие в обеспечении избирательных комиссий необходимой компьютерной и оргтехникой, видеонаблюдением за ходом голосования и подсчетом голосов, в проведении культурно-массовыхи спортивных мероприятий в день голосования.

«Никаких чрезвычайных ситуаций в выборный период в Псковской области не было. Все это — результат совместной работы членов оперативного штаба, межведомственного взаимодействия», — резюмировал врио губернатора.