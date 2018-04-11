Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира

21:09, 11 апреля 2018, ПАИ

Выставка «Новые книги» в Центральной городской библиотеке пополнилась уникальным изданием Вильяма Шекспира «Гамлет, принц датский. Сонеты. Ромео и Джульетта» с иллюстрациями архитектора, художника и поэта Саввы Бродского.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, книга приобретена к 95-летию со дня рождения замечательного книжного графика-иллюстратора,а также к Международному дню книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля и является и днем памяти английского драматурга Вильяма Шекспира.

Книга вышла в твердой, частично лакированной, с объёмным тиснением обложке, в книге качественная белая мелованная бумага, крупный шрифт, имитирующий в заглавиях и названиях латинскую графику, имеется закладка-ляссе.

«В издании воспроизведены все "шекспировские" иллюстрации знаменитого художника-графика Саввы Бродского. По-видимому, это издание ради иллюстраций Бродского и затевалось, - отметили в пресс-службе библиотеки. - Иллюстрации Бродского к "Гамлету" и "Ромео и Джульетте" — самые лучшие иллюстрации к произведениям Шекспира. И это сразу заметно. Мрачность и неприветливость гамлетовского Эльсинора передается резкой экспрессивной черно-белой графикой, возникают образы героев: меланхолический Гамлет, кающаяся королева, мучающийся от предчувствия близкого возмездия злодей Клавдий, отрешенная Офелия и даже вежливые придворные-лицемеры Розенкранц и Гильденстерн. Черно-белая графика вдруг вспыхивает красным цветом на одеждах короля Клавдия и королевы, как будто их обливает кровью. А вот почти мальчик Ромео и почти еще девочка Джульетта, сколько силы и мужества в их глазах и позах, они - два ярких цветных образа посреди черной толпы своих враждующих семей».

До сего времени иллюстрации Саввы Бродского к «Гамлету» и «Ромео и Джульетте» издавались единожды - в 1982 году в издательстве «Молодая гвардия» тиражом в 10 тысяч экземпляров.Как книжный иллюстратор, Савва Бродский стоит в одном ряду с великими предшественниками Оноре Домье и Гюставом Доре.

Книга отпечатана в Латвии. Тираж 5000 экземпляров.