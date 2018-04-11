В ответ на санкции США Медведев предложил запретить американские товары

21:33, 11 апреля 2018, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на санкции США предложил ввести ограничение на американские товары, пишет «Газета.Ru».

Глава правительства подчеркнул, что на российском рынке присутствуют не только американские ценные бумаги, но и целый ряд других товаров, которые производятся и поставляются бизнесом США. Премьер-министр добавил, что окончательное решение по ответу на американские санкции примет президент России Владимир Путин

Ранее, 6 апреля Минфин США объявило о расширении антироссийских санкций. В черный список вошли 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 14 юридических лиц.