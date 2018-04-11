Псковским пенсионерам помогут освоить планшет

21:41, 11 апреля 2018, ПАИ

Псковские пенсионеры могут познакомиться с основами работы на планшетном компьютере с помощью «Азбуки Интернета», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

«Основы работы на планшетном компьютере» – новый обучающий модуль расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета».

Новый модуль подробно рассказывает об отличительных особенностях и специальных навыках, которые необходимы для работы на планшете, описывает возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, дает подробные рекомендации по выбору планшета.

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить материалы курса:

- учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами;

- методические рекомендации для преподавателей по главам;

- наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы модуля «Основы работы на планшетном компьютере» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по обучению пользователей работе на планшетах и смартфонах, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета».

Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.

Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят по всей стране.