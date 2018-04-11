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Общество

Для несовершеннолетних псковского СИЗО-1 провели «Гагаринский урок»

Накануне Международного дня космонавтики у несовершеннолетних учащихся вечерней школы учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 прошел «Гагаринский урок», посвященный первооткрывателям космоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, подростки посмотрели документальные фильмы о Константине Циолковском, Сергее  Королеве, Юрие Гагарине и Валентине Терешковой, а также фрагмент художественного фильма «Время первых».

Помимо этого, они приняли участие в викторине «День космонавтики», читали стихи советских поэтов о космосе и космонавтах, слушали песни, посвященные профессионалам космонавтики, и отгадывали различные загадки по теме космоса и астрономии.  В заключение мероприятия ученики создали стенд «12 апреля - День космонавтики».

«Мы с вами узнали, как люди шли к освоению космоса. Наша страна первой отправила спутник, а за тем и человека в космос. Наши конструкторы, инженеры, рабочие и служащие, занятые в космической индустрии, сделали то, что на тот момент было не под силу ни одной стране в мире. Мы узнали много нового о развитии космонавтики в нашей стране и сегодня работа в космосе – это научные исследования и ежедневная работа во имя развития всего мира», - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.

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