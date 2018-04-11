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Общество

С 12 апреля будут объявлены конкурсы на предоставление грантов крестьянско-фермерским хозяйствам

С 12 апреля будут объявлены конкурсы по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйства и на развитие семейных животноводческих ферм.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, документы на конкурс принимаются с 12 апреля по 11 мая в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области по адресу: Псков, ул. Некрасова. д.23 (флигель). Время работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по рабочим дням, каб. №19.

С подробной информацией по участию в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области http://cx.pskov.ru/ в разделе «Конкурсы для фермеров».

Справки по телефону (8112)29-95-23, доб.131,132.

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