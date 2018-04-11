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Общество

Более 800 тонн минеральных удобрений закупили аграрии Псковского района

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района весной планируют посеять не менее 3692 га, в том числе зерновых культур – 2048 га, посадить 149 га картофеля и 18 га овощей открытого грунта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. 

Силосные и однолетние культуры  разместятся  на площади 1338 га, включая кукурузу – 234 га; многолетние беспокровные травы – на площади 139 га. Наряду с этим будет произведен подсев многолетних трав на площади 840 га.

По состоянию на 11 апреля в хозяйствах района закуплено 819,2 т минеральных удобрений, около 57 т семян зерновых и зернобобовых культур и более 28 т семян многолетних трав.

Также активно примут участие в  посевной  кампании НИИ сельского хозяйства и  крестьянско-фермерские хозяйства, которые планируют посеять зерновые культуры, лен, многолетние травы, посадить картофель и овощи.

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