Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы

22:10, 11 апреля 2018, ПАИ

В рамках Всемирного дня здоровья с учащимися младших классов Моглинской средней общеобразовательной школы провели час здоровья «В поисках страны Здоровья».

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Занятие прошло с играми, загадками и просмотра презентации «СТРАНА ЗДРАВИЯ» где дети очутились на необычных улицах: «Вредные привычки», «Полезные продукты», «Овощи и фрукты», «Закаляйся, если хочешь быть здоров».

Также школьники должны были объяснить ряд пословиц и поговорок на тему здоровья.