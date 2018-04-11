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Общество

Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы

В рамках Всемирного дня здоровья с учащимися младших классов Моглинской средней общеобразовательной школы провели час здоровья «В поисках страны Здоровья».

Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Занятие прошло с играми, загадками и просмотра презентации «СТРАНА ЗДРАВИЯ» где дети очутились на необычных улицах: «Вредные привычки», «Полезные продукты», «Овощи и фрукты», «Закаляйся, если хочешь быть здоров».

Также школьники должны были объяснить ряд пословиц и поговорок на тему здоровья.

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