Россия и Узбекистан в два раза увеличат количество авиарейсов

22:19, 11 апреля 2018, ПАИ

11 апреля в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана. В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количестве частот для российских и узбекских авиаперевозчиков.

Уже подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ.

Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами.