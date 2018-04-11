Россия и Узбекистан в два раза увеличат количество авиарейсов
11 апреля в Москве состоялись переговоры авиационных властей России и Узбекистана. В ходе переговоров достигнута договоренность о более чем двукратном увеличении количестве частот для российских и узбекских авиаперевозчиков.
Уже подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах, сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ.
Также вводятся новые направления в регулярном воздушном сообщении между двумя странами.