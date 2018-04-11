В Великих Луках состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии

22:30, 11 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе великолукской администрации.

Первым на заседании выступил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки Андрей Васильев. Он рассказал о мониторинге наркоситуации на территории Великих Лук, а также об организации работы и результатах деятельности. Он отметил, что наличие внешней границы Псковской области с Эстонией, Латвией, Республикой Беларусь и развитой приграничной транспортной инфраструктуры позволяет наркодельцам рассматривать территорию нашего региона, прежде всего, с точки зрения организации каналов контрабанды наркотиков. Как следствие этого - возможное «оседание» части транзитных партий на территории области.

«В условиях ужесточения уголовного законодательства за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отмечается усиление мер конспирации при осуществлении незаконной деятельности, - сообщил Андрей Васильев. – Для этого применяются современные информационные технологии, в частности, Интернет, что затрудняет документирование противоправной деятельности. Эти обстоятельства вызывают затруднения и в доказывании фактов сбыта наркотических средств».

Основная цель деятельности сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков – сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы. Одной из первоочередных задач является работа с молодежью и учащимися школ с целью предотвращения потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ в данной среде.

«В прошедшем году в рамках профилактической работы с несовершеннолетними было организовано 50 антинаркотических мероприятий, - доложил Андрей Васильев. - С 27 февраля по 3 марта сотрудники ОКОН принимали активное участие в проведении «Единого дня родительских собраний», который проводился в целях повышения правовой грамотности родителей, разъяснения ответственности за воспитание детей, информирования о путях возможного приобретения наркотиков несовершеннолетними и признаках их употребления. Кроме того, обеспечено взаимодействие подразделений по контролю за оборотом наркотиков и подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН). За 2017 год было проведено 8 совместных рейдов. Всего на учете в подразделениях ПНД состоит 8 детей, в отношении которых задокументирован факт употребления наркотических средств в немедицинских целях. Семьи подростков находятся на постоянном контроле».

Далее слово было передано заместителю главного врача – директору филиала «Великолукский» ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» Татьяне Авдосеевой.

Она рассказала, что освидетельствование на предмет алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения проводится круглосуточно без выходных путем проведения химико-токсикологического исследования. Данный метод, позволяет идентифицировать широкий спектр наркотических средств.

«За 2017 год среди всех выявленных наркотических средств 50% составили марихуана и гашиш, 45 %, - сообщила Татьяна Авдосеева, - амфетамин, метамфетамин, 5% – опиоды. По состоянию на 1 января 2018 года на диспансерном учете состояло 117 человек, употребляющих наркотики. На профилактическом учете на тот же период – 132 человека. В прошедшем году на стационарном лечении в диспансере находилось 19 человек, на амбулаторном – 14. Еще 84 человека получили поддерживающее лечение».

Сотрудники наркологического диспансера также проводят профилактическую работу. В прошлом году было проведено 28 лекций, семинаров и тренингов в учебных учреждениях города.