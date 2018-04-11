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Общество

Срок представления ежемесячной отчётности в Пенсионный фонд за март — не позднее 16 апреля, напоминают страхователям

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели города и района должны представлять в Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, напоминают в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. За март 2018 года отчётность необходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения:

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника,
- фамилия, имя, отчество работника,
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчётный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчётность необходимо представлять в электронном виде.

На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

Напомним, отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. Т. е. теперь, по результатам ежемесячной отчетности, специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю её социальную значимость и важность.

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 рублей — за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхователь штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма финансовой санкции — 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

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