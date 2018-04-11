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Экономика

Министр финансов США против введения санкций в отношении российского госдолга

Министр финансов США Стивен Мнучин выступил против введения санкций в отношении российского госдолга, сообщает «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, об этом он заявил журналистам после слушаний в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США. По словам министра, он поддерживает рекомендации, приведенные в январском докладе минфина: не распространять санкции на госдолг России.

В январском докладе говорится, что санкции в отношении госдолга приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний», писал ранее Bloomberg. По мнению Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

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