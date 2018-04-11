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Общество

Жителям Куньинского района рассказали о пожарной безопасности

11 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам в деревне Липицы Куньинского района провели профилактический рейд и рассказали местным жителям о пожарной безопасности

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены подворовые обходы, с гражданами проведены противопожарные инструктажи.

Особое внимание было уделено гражданам, которые в жилых домах используют печное отопление и имеют бытовое газовое оборудование.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления, электрооборудования в быту».

Населению доведены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Ознакомили с требованиями правил противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

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