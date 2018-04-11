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Общество

Что ни в коем случае нельзя делать за рулем, напоминают псковичам спасатели

Спасатели напоминают псковичам, что ни в коем случае нельзя делать за рулем. Памятка размещена на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Во время езды нельзя пользоваться мобильным телефоном. Это чревато двумя неприятными моментами - аварией и штрафом. Правила дорожного движения прямо запрещают пользование мобильным телефоном во время езды. Если по роду вашей деятельности вам просто необходимо постоянное общение по телефону, приобретите hands-free - устройство, позволяющее разговаривать по телефону с минимальным отвлечением внимания, не занимая руки.

Не концентрируйте все ваше внимание на автомобиле, едущем непосредственно перед вами: распределяйте его на все пространство дороги - перед вами, сбоку от вас, позади вас (через зеркало заднего вида). Это позволит вам вовремя среагировать на возникшую опасность.

При езде по незнакомой дороге, особенно в населенных пунктах, не превышайте скорости. Дорога, которой вы не знаете, в любой момент может преподнести неожиданный «сюрприз» в виде резкого поворота или глубокой выбоины на проезжей части.

Ни в коем случае не отвлекайтесь на рекламные объявления и вывески. Способность красочной рекламы отвлекать водителей хорошо известна. Приучите себя не замечать подобную рекламу. Внутри машины также ничто не должно отвлекать ваше внимание. Управление машиной нужно довести до автоматизма. Является доказанным факт, что отвлечение внимания от дороги более чем на 3 секунды чревато аварией. За это время на дороге вполне может создаться опасная ситуация, требующая немедленного реагирования. Если вам абсолютно необходимо выполнить какое-то относительно продолжительное действие, остановите машину и выполните его, и только после этого продолжайте движение.

Звуки внутри машины - музыка, разговоры - также способны отвлекать внимание водителей, особенно неопытных. Музыка должна звучать приглушенно, чтобы не заглушать звуков на дороге, которые водитель должен слышать, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Если возникает необходимость ответить кому-то находящемуся сзади, отвечайте, не поворачивая головы - о правилах этикета можно на время забыть. Безопасность дороже учтивости.

Курение в машине нежелательно - и не только потому, что курение вредно. Дым от сигареты может раздражать глаза и мешать наблюдению за дорогой.

Занимайте на дороге «свое» место, то есть, ту полосу, которая позволяет двигаться с минимальным количеством перестроений. Без необходимости не занимайте левые полосы, даже если они свободны. Своевременно включайте сигналы при поворотах, чтобы водители и пешеходы могли заранее узнать о ваших маневрах. Уважение и внимание к тем, кто вас окружает, должно быть вашим основным правилом при движении.

Не рекомендуется садиться за руль уставшим, особенно если вы нацелены на долгую поездку, опасность заключается в снижении концентрации внимания. Утомленный человек медленнее действует, скорость его реакции падает.

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