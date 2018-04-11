0
22:10
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
21:09
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
18:11
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
17:39
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
16:50
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
16:48
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
15:50
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
Еще новости
Общество

Бактерии, вызывающие ожирение, открыли американские ученые

Ученые из США обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на статью с результатами исследования, которая опубликована в журнале Cell Host & Microbe.

В ней говорится, что некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий. 

«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — цитирует «РИА Новости» слова одного из исследователей. 

Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
11 апреля 2018
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
11 апреля 2018
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
11 апреля 2018
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
11 апреля 2018
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
11 апреля 2018
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
11 апреля 2018
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
11 апреля 2018
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм 3
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018
11 апреля 2018
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018 2

Идет загрузка...