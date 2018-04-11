Бактерии, вызывающие ожирение, открыли американские ученые

22:52, 11 апреля 2018, ПАИ

Ученые из США обнаружили микробов, ускоряющих развитие ожирения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на статью с результатами исследования, которая опубликована в журнале Cell Host & Microbe.

В ней говорится, что некоторые микробы из семейства Clostridiaceae способствуют всасыванию жира при переваривании пищи. При этом новые порции жиров ускоряют размножение этих бактерий.

«Эти бактерии оказались одним из ключевых звеньев в цепочке событий, приводящих к тому, что кишечник начинает эффективнее впитывать жиры. Они управляют перевариванием и всасыванием жиров и играют огромную роль в развитии ожирения и болезней сердца», — цитирует «РИА Новости» слова одного из исследователей.

Ранее британские ученые установили, что так называемые миллениалы — люди, которые родились с начала 1980-х по середину 1990-х годов, более склонны к ожирению, чем представители предыдущих поколений.