Музыкант с Фарерских островов выступит в Пыталово 16 мая

22:58, 11 апреля 2018, ПАИ

16 мая Доме культуры Пыталово выступит музыкант с Фарерских островов Ханс Андриас. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пыталовского района, он презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри.

Хрупкую и неторопливую музыку с архипелага в Атлантическом океане услышат также в шести городах области - Пскове, Великих Луках, Опочке, Себеже, Порхове и Острове. Это беспрецедентное событие стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Музыкант также выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Ханс Андриас Якобсен, известный на музыкальной сцене под сокращенным именем Hans Andrias — молодой автор-исполнитель из Клаксвуйка (город на Фарерских островах), успевший завоевать сердца слушателей не только на своей Родине, но и в Европе. Не имея за плечами ни одного альбома, в 2012-м он получил приз, как «Исполнитель года» самой престижной фарерской музыкальной премии Planet Awards.