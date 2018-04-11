0
22:10
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
21:09
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
18:11
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
17:39
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
16:50
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
16:48
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
15:50
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
Еще новости
Общество

Музыкант с Фарерских островов выступит в Пыталово 16 мая

16 мая Доме культуры Пыталово выступит музыкант с Фарерских островов Ханс Андриас. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пыталовского района, он презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри.

Хрупкую и неторопливую музыку с архипелага в Атлантическом океане услышат также в шести городах области - Пскове, Великих Луках, Опочке, Себеже, Порхове и Острове. Это беспрецедентное событие стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Музыкант также выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Ханс Андриас Якобсен, известный на музыкальной сцене под сокращенным именем Hans Andrias — молодой автор-исполнитель из Клаксвуйка (город на Фарерских островах), успевший завоевать сердца слушателей не только на своей Родине, но и в Европе. Не имея за плечами ни одного альбома, в 2012-м он получил приз, как «Исполнитель года» самой престижной фарерской музыкальной премии Planet Awards.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
11 апреля 2018
Час здоровья провели для учеников Моглинской средней школы
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
11 апреля 2018
Выставка Центральной городской библиотеки в Пскове пополнилась уникальным изданием Шекспира
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
11 апреля 2018
Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке в Минске
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
11 апреля 2018
РЕВИЗИЯ: Псковская автошкола ДОСААФ
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
11 апреля 2018
13 апреля на нескольких улицах Пскове будет закрыто движение транспорта
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
11 апреля 2018
Владимир Никишин: #Команда2018 - прекрасная возможность реализовать свои проекты
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм
11 апреля 2018
Вячеслав Чернышев о проекте #Команда2018: Это место, где люди и идеи объединяются в единый механизм 3
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018
11 апреля 2018
«Университет серебряного возраста - дорога 80+» пройдёт в рамках проекта #Команда2018 2

Идет загрузка...