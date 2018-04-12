12 апреля отмечается День авиации и космонавтики

09:27, 12 апреля 2018, ПАИ

12 апреля отмечается День авиации и космонавтики. Как пишет портал calend.ru, День космонавтики был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус праздник получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации. С 2011 года этот день носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.

Как показал опрос «Левада-центра», проведённый 23 по 27 марта 2018 года, 61% россиян считает именно свою страну мировым лидером в освоении космоса. Второе место граждане РФ отдали США, третье — Китаю, приводит данные исследования газета «Известия».

Напомним, 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены животные. В августе 1960 года советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года — первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».

Сегодня вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. На Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы.