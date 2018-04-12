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Общество

Печь печенье-лесенки советует 12 апреля народный календарь

Иван Лествичник наступил 12 апреля по народному календарю. В этот день православная церковь отмечает память Иоанна Лествичника — христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря, жившего в VI-VII веках, пишет портал calend.ru. Иоанн является автором «Лествицы» (от старославянского «лестница») — своего рода руководства к нравственному самосовершенствованию. В своем произведении Иоанн представил 30 добродетелей в виде ступеней, по которым христианин должен восходить к идеалу. 

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

На Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору. Говорили, что в этот день домовой «бесится» и не узнает своих домашних, а потому может причинить им вред. Объясняли это по-разному. В одних районах думали, что с домового сходит старая шкура, в других считали, что он собирается жениться на ведьме. С заходом солнца крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, не подходя даже к окнам.

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