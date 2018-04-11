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Культура

«Весёлого Пушкина» покажет «Михайловское» архангелогородцам

12 апреля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает выставку в Архангельской области в Кенозерском национальном парке. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, жителям и гостям поморской столицы представят «весёлого Пушкина» Игоря Шаймарданова —   художника, «которого по праву считают своим и в Санкт-Петербурге, где он сейчас живёт и работает, и в Удмуртии, где он родился, и в Пскове, где прожил несколько лет, будучи художником драматического театра, и в Святогорье, в «Михайловском», с которым мастер давно и плодотворно сотрудничает».

Игорь Шаймарданов. Золотой петушок. Из цикла «Михайловские царапки» (2005).

Выставка, подготовленная для Кенозерского парка, называется «Художник Игорь Шаймарданов. Пушкин и Арина Р.». В неё вошли 30 работ разных лет из собрания «Михайловского». Размещена экспозиция в Визит-центре парка  (Архангельск, набережная Северной Двины, 78) и, как планируется, будет открыта для посетителей до середины июля.

Напомним, что 21 апреля (по новому стилю) текущего года исполнится 260 лет со дня рождения няни Пушкина Арины Родионовны Яковлевой. А 26 мая/6 июня будет отмечаться 219 день рождения поэта.

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