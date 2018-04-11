Минтранс и ФАС возьмут под контроль цены на проезд во время ЧМ по футболу

08:52, 12 апреля 2018, ПАИ

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко поручил Министерству транспорта и Федеральной антимонопольной службе взять под контроль стоимостью проезда авиационным, железнодорожным и общественным транспортом в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Как пишет газета «Известия», в Минтрансе не ожидают злоупотреблений ценами на общественном транспорте. При этом болельщикам не придётся платить в городском транспорте за проезд до стадиона при предъявлении Fan-ID и билета на матч.

В ФАС сообщили, что на постоянной основе отслеживают тарифы и пока нарушений не выявлено.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев напомнил, что во время Кубка конфедераций случаи завышения цен на проезд и проживание были. «Сейчас мы делаем все возможное для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в России. Госдума уже приняла законы о бесплатном проезде болельщиков железнодорожным транспортом в дополнительных поездах», — отметил он.