Ослабление рубля не приведёт к резкому росту инфляции, считают аналитики

09:36, 12 апреля 2018, ПАИ

Нынешняя волатильность курсов валют не окажет сильного воздействия на инфляцию, и ослабление рубля приведёт к росту цен не более чем на 1%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на макроэкономистов.

В частности, макроаналитик одного из банков Станислав Мурашов считает произошедшее ослабление российской валюты во многом спекулятивным. По его мнению, ситуация выровняется через две недели, при этом курс закрепится на отметке в 67 рублей за доллар.

«В целом по году, даже в случае дальнейшего роста инфляции, она составит не более 3,7%», – отметил аналитик.

На данный момент инфляция составляет 2,5%, что, как сообщает Центробанк, является рекордно низким уровнем. При этом ЦБ рассчитывает на инфляцию в 4% по итогам года.

В то же время эксперты предрекают рост цен на некоторые категории товаров и услуг в связи с ростом курса валют. В частности речь идёт о плодоовощной продукции, которая ввозится из-за рубежа, а также о стоимости билетов на международные авиаперелеты.