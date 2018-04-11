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Прокуратура недосчиталась лекарств в одной из бежаницких аптек

Прокуратурой Новоржевского района проверила местные аптеки и аптечные пункты на наличие минимального ассортимента лекарств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в аптечном пункте, принадлежащем ООО «Бежаницкая аптека», на момент проверки отсутствовали отдельные медикаменты из минимального ассортимента.

В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой района в отношении заведующей аптечным пунктом возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.4.2 (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением руководителя Управления Росздравнадзора по Псковской области виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Выявленные нарушения устранены, отсутствующие лекарственные препараты поставлены в аптечный пункт.

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