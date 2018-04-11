Печерянку будут судить за фиктивную регистрацию молдованина

09:45, 12 апреля 2018, ПАИ

В мировой суд Печорского района направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе дознания установлено, что 16 июня 2017 года женщина, имея в собственности жилое помещение на территории Печорского района, решила фиктивно зарегистрировать в нем гражданина Республики Молдова. За это печерянка получила вознаграждение в сумме 2,5 тыс. рублей.

В эту же дату женщина совместно с иностранным гражданином обратилась в ОУФМС России по Псковской области в Печорском районе, где предоставила все необходимые документы для его последующей регистрации, при этом достоверно зная, что проживать по данному адресу он не будет.

Отметим, что женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.