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Происшествия

Из-за неосторожности пенсионерки в Великих Луках загорелась квартира

11 апреля в 19:48 в Великих Луках в доме по проспекту Ленина в трехкомнатной квартире в комнате огонь повредил стену на 4 квадратных  метрах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 81-летней хозяйки квартиры. Огнеборцы спасли одного человека и квартиру.

12 апреля в 1:51 в Пустошке в жилом доме по улице Коммунистической огонь повредил кровлю и веранду, а также надворную постройку. Причина возгорания - поджог. Спасены жилой дом и надворная постройка.

По той же причине в 2:50 в Великих Луках в доме по улице Зверева в квартире загорелась входная дверь. Пожарные спасли четырёх человек, в том числе двух детей, а также квартиру.

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