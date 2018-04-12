Путешествие «А звёзды всё ближе…» устроят в псковском Центре общения и информации

11:33, 12 апреля 2018, ПАИ

12 апреля в Библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева в Пскове для детей подготовительных групп МБДОУ № 53 «Золушка» пройдет игра-путешествие «А звёзды всё ближе…», посвященная отмечаемому сегодня Дню космонавтики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В ходе интерактивной беседы дошкольники ответят на вопрос: «Что такое космос?» и вспомнят сказки, в которых герои поднимались в воздух. Прежде чем отправиться в виртуальный космический полёт, ребята «построят» ракету из бумажных фигур разной геометрической формы, а затем проверяттраекторию полёта каждой ракеты с помощью эстафеты «Полёт воздушного шара».

Во время виртуального космического путешествия ребята отгадают загадки, познакомятся с планетами Солнечной системы, а также узнают о том, как в условиях невесомости обедают и отдыхают космонавты. Задание «Кто наблюдательный?» помогает проверить, обладают ли ребята наблюдательностью и

смогли бы они заниматься исследовательской работой в космосе.

Во время путешествия дети знакомятся с таким явлением, как «звёздный дождь» или звездопад, и даже «прикоснулись» к звёздам, собирая их на скорость в разные корзины. Из собранных звёзд ребята составят карту двух созвездий – Большой и Малой Медведицы, которая поможет им вернуться обратно на планету Земля.

В конце мероприятия дети познакомятся с самыми интересными книгами о Луне, звёздах, планетах из серии «Астрономия для умненьких детей».

