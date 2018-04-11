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2-летняя девочка пострадала при столкновении двух Volkswagen в Себеже

11 апреля в 17:00 в Себеже на улице Марго Volkswagen Golf врезался в Volkswagen Multivan, двигавшийся впереди. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ехавшая Volkswagen Golf 2-летняя девочка получила ушиб, не госпитализирована. Ребёнок был в детском удерживающем устройстве.

Около 8:40 на 3-м километре дороги Остров - Вышгородок в Островском районе ВАЗ-21093 при обгоне столкнулся с Nissan Micra, который ехал впереди в попутном направлении и начал поворачивать налево. В аварии пострадала 33-летняя водитель Nissan, она получила ушибы.

В 14:00 на 276-м километре трассы Санкт-Петербурге - Невель в Псковском районе водитель Audi К7 врезался в ехавший впереди и поворачивающий налево Ford Focus, после чего машины столкнулись и съехали в кювет. 38-летний водитель Ford и 57-летний пассажир Audi получили ушибы.

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